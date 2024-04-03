Столтенберг: Москва постійно нарощує військову потужність

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що Росія постійно нарощує військову потужність, і тому для членів Альянсу важливо перейти від короткострокових до довгострокових зобов’язань підтримки України. Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливість нового масштабного наступу Росії у травні-червні, Столтенберг зазначив, що НАТО "постійно бачить нарощування військової потужності з боку Росії".

"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну – як людьми, так і технікою – для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя" , – додав він.

Генсек Альянсу підкреслив, що саме це підкреслює необхідність союзників робити більше – не лише для задоволення нагальних потреб Києва, а й для створення більш довгострокових структур.