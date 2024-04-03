Столтенберг: НАТО має схилити Росію до переговорів з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що перехід до довгострокових зобов’язань підтримки України з боку Альянсу має на меті схилити Росію до мирних переговорів. Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО 3 квітня, повідомляє Європейська правда.

Пояснюючи ініціативу з переходу членів Альянсу на більш довгострокові зобов’язання з підтримки України, Столтенберг заявив, що це "також надішле Росії сигнал, що вона не може нас "перечекати".

"Реальність полягає ось у чому: якщо ви хочете завершення цієї війни, чим швидше ми можемо переконати Москву, що вона не може перемогти на полі бою, не може "перечекати", тим швидше ми зможемо досягти мирної угоди" , – додав він.

На думку генсека НАТО, в такому разі "Росія усвідомить, що вона не може перемогти у війні, а мусить сісти за стіл переговорів і домовлятись про угоду, в якій Україна бере гору як суверенна, незалежна держава".