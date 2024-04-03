В "Укренерго" розповіли, як синхронізація з європейською енергосистемою допомогла Україні

Завдяки синхронізації з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E українська енергосистема змогла отримати 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги та залучити 285 тис. МВТ-год. імпорту для підтримки під час зими. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

У компанії зазначили, що українська енергосистема завдяки синхронізації з ENTSO-E отримала значну допомогу від країн-сусідів під час опалювального сезону - як у вигляді імпорту електроенергії, так й наданням аварійної допомоги.

"У години найбільшого дефіциту ми залучали аварійну допомогу з Європи. Це - екстрений захід балансування енергосистеми, який дозволяє в певні періоди часу не допустити аварійної ситуації через брак потужності та відключення споживачів. Під час осінньо-зимового періоду в листопаді 2023 - лютому 2024-го "Укренерго" залучило 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги" , - повідомили у компанії.

Імпорт електроенергії з європейських країн у січні-лютому склав 285,6 тис. МВт-год.

При цьому, коли у лютому споживання електрики в Україні почало знижуватися, зросли обсяги експорту до Європи.

"З лютого до 22 березня, коли споживання в енергосистемі України почало знижуватися, відбулося зростання обсягів експорту української електрики в країни ЄС. У лютому-березні (до початку обстрілів 22 березня) експорт склав 173 тис. МВт-год." , - повідомили в "Укренерго".

У компанії наголошують, що українська електроенергія має попит на європейському ринку і це допомагає енергокомпаніям заробляти додаткові кошти, які можна спрямувати на підготовку до наступної зими.