В "Укренерго" розповіли, як синхронізація з європейською енергосистемою допомогла Україні
Завдяки синхронізації з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E українська енергосистема змогла отримати 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги та залучити 285 тис. МВТ-год. імпорту для підтримки під час зими. Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.
У компанії зазначили, що українська енергосистема завдяки синхронізації з ENTSO-E отримала значну допомогу від країн-сусідів під час опалювального сезону - як у вигляді імпорту електроенергії, так й наданням аварійної допомоги.
"У години найбільшого дефіциту ми залучали аварійну допомогу з Європи. Це - екстрений захід балансування енергосистеми, який дозволяє в певні періоди часу не допустити аварійної ситуації через брак потужності та відключення споживачів. Під час осінньо-зимового періоду в листопаді 2023 - лютому 2024-го "Укренерго" залучило 27 тис. МВт-год. аварійної допомоги", - повідомили у компанії.
Імпорт електроенергії з європейських країн у січні-лютому склав 285,6 тис. МВт-год.
При цьому, коли у лютому споживання електрики в Україні почало знижуватися, зросли обсяги експорту до Європи.
"З лютого до 22 березня, коли споживання в енергосистемі України почало знижуватися, відбулося зростання обсягів експорту української електрики в країни ЄС. У лютому-березні (до початку обстрілів 22 березня) експорт склав 173 тис. МВт-год.", - повідомили в "Укренерго".
У компанії наголошують, що українська електроенергія має попит на європейському ринку і це допомагає енергокомпаніям заробляти додаткові кошти, які можна спрямувати на підготовку до наступної зими.
"Важливо розуміти, що ані аварійна допомога, яка дозволяє збалансувати українську енергосистему під час екстрених ситуацій, ані комерційний імпорт та експорт європейської електрики не залежать від політичних чинників, і не можуть бути використані як метод тиску. Відокремлення від енергосистеми країни-агресора та з’єднання з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E назавжди убезпечує європейський та український ринок електроенергії від залежності від російської енергосистеми та російського енергетичного шантажу", - наголошують в "Укренерго".