Байден проти прив'язки підтримки України до зміни газової політики США

В адміністрації президента США відмовилися пристати на пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона про надання допомоги Україні, якщо глава держави скасує запроваджене ним призупинення видачі нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу. Про це інформує Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

В заяві Білого дому йдеться, що президент дав чітко зрозуміти, що республіканці в Палаті представників мають якнайшвидше ухвалити двопартійну угоду про національну безпеку, яка вже пройшла через Сенат, щоб надати Україні допомогу, якої вона терміново потребує.

"Президент підтримує паузу в очікуванні додаткових погоджень ліцензій на експорт СПГ для оцінки економічного та кліматичного впливу на споживачів та громади", – зазначив Білий дім.

Спікер Джонсон протягом останніх тижнів висловлював зацікавленість у тому, щоб пов'язати надання допомоги Україні та Ізраїлю зі скасуванням паузи у видачі ліцензій, та підіймав це питання з президентом Джо Байденом під час зустрічі тет-а-тет наприкінці минулого місяця, зазначає Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

Адміністрація Байдена розпорядилася припинити видачу нових ліцензій на експорт СПГ до Європи, Азії та інших країн, які не є партнерами США по зоні вільної торгівлі, поки міністерство енергетики вивчає, як ці поставки впливають на зміну клімату, економіку та національну безпеку.