Країн НАТО розглянуть створення місії в Україні – МЗС Польщі

Однією з тем зустрічі міністрів закордонних справ Північноатлантичного альянсу стане створення місії НАТО в Україні.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Темою зустрічі стане Україна. Ми обговоримо можливість створення місії НАТО з підтримки України. Ідея полягає в тому, щоб використовувати можливості Пакту для навчання українців, використання логістики та інших спільних елементів" , - заявив він.

Сікорський запевнив, що такий формат не буде "конфронтаційним для Москви", бо "російський президент виливає і переконує громадян у конфлікті з НАТО.

"Він повторює цю брехню про оборонну війну. Я не раджу йому нападати на НАТО, тому що ми у 20 разів багатші, Росія програє таку війну. Так само, як СРСР програв холодну війну" , - оцінив дипломат.

На його думку, Україна ще не сказала свого останнього слова.

Ініціатива Макрона про відправку військ до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.