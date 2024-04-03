Україна підписала безпекову угоду з Фінляндією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав з президентом Фінляндії Александром Стуббом Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це Зеленський повідомив﻿ у соцмережах.

Президент назвав підписану угоду "сильним документом, що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії".

"Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ" , – йдеться в повідомленні.

Також Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також буде лікувати українських військових, зазначив Зеленський.

Раніше двосторонні угоди про безпеку Україна підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Нідерландами та Данією.