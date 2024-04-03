Вселенський Патріарх закликав до спільної дати святкування Великодня

Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня християн східного і західного обрядів, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Патріарх Варфоломій висловив сподівання, що домовленість про спільну дату діятиме вже наступного року.

"Молимо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року (20 квітня за обома календарями - ред.) не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства" , - сказав він.

Водночас Патріарх зауважив важливість даного питання у світлі майбутнього 1700-річного ювілею у 2025 році, що знаменує скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї.

"Серед центральних обговорень було питання про встановлення спільних термінів проведення великодніх святкувань. Ми налаштовані оптимістично, оскільки з обох боків є добра воля і бажання. Бо, дійсно, скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа!" , - підсумував він.

Які свята залишаються незмінними

Варто зауважити, що навіть після переходу ПЦУ на новоюліанський стиль обчислюють дату Великодня, як і раніше. Це також стосується Вознесіння та Трійці (у народі Зелені свята).

Нагадаємо, 24 травня ПЦУ на архієрейському соборі в Києві ухвалила рішення перейти на новоюліанський календар з 1 вересня.

Зазначимо, що ПЦУ остаточно ще не перейшла на новий стиль, рішення мають затвердити на помісному соборі 27 липня. Проте парафії та храми можуть користуватися старим (григоріанським) календарем за бажанням.