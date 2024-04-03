Зеленський відповів на реакцію Заходу щодо ударів по території РФ
Міжнародні організації можуть засуджувати удари по російським територіям після того, як вони приїдуть до Харкова та подивляться, як люди живуть без світла без води. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
На спільній пресконференції з президентом Фінляндії Олександр Стуббом Зеленський подякував "різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують".
"І це важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. Також деякі підіймають питання щодо ударів по НПЗ (на території РФ - ред.), на тимчасово окупованих територіях, де є інфраструктурні об'єкти, так і на військових аеродромах РФ і на захоплених українських", - сказав він.
Президент заявив, що цим організаціям можна відповісти просто.
"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води. Треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія окрім сили нічого не розуміє", - сказав Зеленський.