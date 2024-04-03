Булгакова визнали символом російської імперської політики та українофобом

Експерти Українського Інституту національної пам’яті оприлюднили висновок, за яким вони визнали російського письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики. Згадки про нього у публічному просторі підлягають деколонізації, повідомляє Новое время.

Експерти УІНП вважають, що подальше перебування Булгакова у публічному просторі є російською пропагандою і має підлягати деколонізації.

У Інституті зазначили, що Михайло Булгаков, автор таких творів як Біла гвардія, Собаче серце, Майстер і Маргарита, хоч і народився у Києві, проте його родина була вихідцями з Орловської губернії Росії (батько був російський богослов, викладачем Київської духовної академії, цензором і займався утисками української культури). Експерти назвали Булгакова імперцем за світоглядом і затятим українофобом.

«Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму» , — йдеться у висновку експертів.

У УІНП зауважують, що попри «легку критику радянської влади» Булгаков симпатизував більшовикам, оспівував захоплення червоними Києва і «нищення борців за Україну — «мерзенних петлюрівців» та схилянню перед Й. Сталіним. Вони також відзначають «нав’язливо декларовану зневагу до України», «упередженість автора до українського світу», відсутність «позитивних персонажів українців», пародіювання та глузливе перекручування української мови та насмішки над автокефальною православною церквою.