Ізраїльська армія вибачилася за помилковий удар по іноземних волонтерах

Начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві вибачився за ізраїльський удар по працівниках організації World Central Kitchen в Газі, заявивши, що причиною стала "помилкова ідентифікація", що зараз розслідується, повідомляє Укрінформ.

Халеві зазначив, що армія вже завершила попереднє розслідування цього удару, і що він був ознайомлений з його результатами.

"Це була помилка, яка послідувала за неправильною ідентифікацією, вночі, під час війни, в дуже складних умовах. Цього не мало статися" , - пояснив Халеві, додавши, що не було "наміру завдати шкоди працівникам WCK".

Незалежний орган також розслідуватиме інцидент і представить свої висновки найближчими днями, сказав Халеві, додавши, що ЦАХАЛ негайно впровадить свої висновки та повідомить їх WCK разом з іншими відповідними міжнародними організаціями.

"Цей інцидент був серйозною помилкою. Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з населенням Гази. Ми шкодуємо про ненавмисне заподіяння шкоди членам WCK" , - заявив Халеві.

Армія оборони Ізраїлю створила новий гуманітарний командний центр після інциденту, "щоб поліпшити координацію розподілу допомоги в Газі», сказав командувач армією, додавши, що буде продовжено заходи для «захисту працівників гуманітарних організацій".

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "трагічним" і "ненавмисним". Але також він додав: "таке трапляється на війні", що розлютило засновника WCK Хосе Андреса.