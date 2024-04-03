Зеленський: РФ планує мобілізувати ще 300 тисяч військових

Російська Федерація планує на 1 червня мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з його фінським колегою Олександром Стуббом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті - вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано - поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових" , - заявив президент.

Мобілізація в Росії

Як розповідала розвідка Британії, РФ набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

В кінці березня диктатор Володимир Путін також підписав указ про весняний призов до армії РФ. Планують набрати 150 тисяч солдатів.

Тим часом, як вважає розвідка, теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою кремлівський режим буде використовувати для посилення мобілізації.