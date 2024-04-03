Блінкен заявив, що американських військ в Україні не буде

Питання можливого перекидання військ окремих західних країн в Україну має вирішуватися на рівні їхньої влади та блоку НАТО﻿. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю французьким ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, "чітка" політика президента Джо Байдена полягає у тому, що жодних американських військ на території України не буде.

"Бо для нас це призведе до прямого конфлікту з Росією, якого ми хочемо уникнути. Це не в наших інтересах і не в інтересах союзників" , — наголосив Блінкен.

Держсекретар США зазначив, що одночасно партнери потребують підтримки України цього року та у майбутньому.

На запитання про те, чи будуть у війська Франції, Польщі, Фінляндії чи інших країн Блінкен додав, що кожен має приймати рішення на національному рівні, а також на рівні Альянсу.