Столтенберг заявив, що НАТО координуватиме роботу в рамках "Рамштайну"

НАТО більше долучатиметься до координації зусиль у рамках Контактної групи оборони України у форматі «Рамштайн» для підвищення ефективності у постачанні зброї та військового обладнання, яких Україна потребує на полі бою.﻿ Про це в середу перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«НАТО є частиною Контактної групи, яка здійснила дуже важливу роботу з доставки такої допомоги. Союзники по НАТО надали для України безпрецедентний рівень допомоги, яка великою мірою була організована Контактною групою з оборони України у форматі «Рамштайн». Ми могли координувати цю роботу з уже існуючими структурами, тому що великою мірою за це відповідають ті самі люди. Так генерал Каволі, американський командувач, є водночас і командувачем НАТО, тож, безумовно, це буде координуватися» , - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що питання більшої координації цих зусиль виходить з того, що союзники бачать на полі бою в Україні, де ситуація залишається складною та важкою. При тому, що союзники вже зробили чимало для України, цього недостатньо. Українці потребують більшої допомоги, яка має бути більш передбачуваною та довгостроковою.

«Для того, щоб було можливим планувати організацію наступу та розпочати його, необхідно знати, що ви будете мати на цей момент, якого роду обладнання та підтримку, які ремонтні спроможності. Це вимагає сильнішої інститутоалізованої рамки для доставки більш суттєвої та більш передбачуваної допомоги для України. Саме це є причиною, чому ми обговорюємо це сьогодні. Це відображення серйозної ситуації на полі бою» , - наголосив керівник Альянсу.

При цьому він відзначив важливість того, щоб союзники приймали такі рішення з постачання військового обладнання для України швидко. Це стосується також і Сполучених Штатів, хоча вони не є єдиним постачальником такої допомоги для України. Європейські союзники по Альянсу та Канада надають 50 відсотків такої допомоги, тож це є результатом спільних зусиль, хоча Сполучені Штати, очевидно, залишаються найбільшим постачальником такої допомоги.

«Той факт, що не було досягнуто згоди в Конгресі США щодо поставок або щодо продовження цієї допомоги, має свої наслідки. Це одна з причин, чому Україна має обмеження у використанні артилерійських снарядів, чому в них виникають проблеми у протистоянні з російськими силами, які мають військову перевагу за рахунок більшої кількості боєприпасів та артилерії. Відповіддю на це може бути прийняття відповідних рішень, і, не в останню чергу, у Конгресі США» , - підкреслив Столтенберг.

Він зауважив, що будь-яке зволікання з таким рішенням негайно відбивається на полі бою. При цьому , за словами керівника НАТО, його зустрічі з сенаторами, членами американської Палати представників підтвердили, що більшість із них виступає за надання такої підтримки для України. Тож нині головним завданням є перевести цю підтримку в результати голосування.