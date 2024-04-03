У Грузії влада знову хоче ухвалити закон про "іноагентів"

Партія влади "Грузинська мрія" знову прагне схвалити "закон про іноагентів", заявляючи, що той стосуватиметься неурядових організацій та матиме назву "Закон про прозорість іноземного впливу". Про це заявив лідер парламентської більшості партії Мамука Мдінарадзе, повідомляє Європейська правда.

За його словами, парламентська більшість після консультацій із політичною радою партії вирішила повторно внести до парламенту законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Він додав, що його внесуть із таким самим текстом, з яким його було внесено торік, з єдиною відмінністю.

"Замість терміна "агент іноземного впливу" в законопроєкті, який ми ініціювали сьогодні, буде використовуватися термін "організація, що представляє інтереси іноземної держави". Усі інші пункти законопроєкту залишаються без змін" , – зазначив Мдінарадзе.

Лідер парламентської більшості партії влади зазначив, що законопроєкт передбачає єдину вимогу – оприлюднення власного річного фінансового звіту організаціями, які отримують іноземне фінансування. За порушення вимоги передбачають лише фінансові санкції.

"Це мінімальний стандарт підзвітності та прозорості перед суспільством, якому має відповідати будь-яка організація, що має навіть формальні претензії на доброчесність. Таким чином, зміст законопроєкту не дає навіть мінімальних підстав для критики" , – вважає Мдінарадзе.

Він пообіцяв, що закон ухвалять на всіх трьох слуханнях до кінця поточної сесії.

Політик також заявив, що з наближенням виборів до парламенту "збільшується приплив непрозорих грошей у Грузію", більшу частину яких спрямовують на підтримку "радикальних партій", "радикальних НУО" і "радикальних пропагандистських ЗМІ".