СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із МВС Херсонської області: список

Правоохоронці оголосили підозри колаборантам, які влаштувалися в "МВС Росії по Херсонській області". Вони займаються масовими репресіями та катують людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Про кого йдеться

Правоохоронці встановили особи та зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного "Головного управління МВС РФ Херсонської області".

У лавах псевдоустанови їх включили до складу злочинної організації під назвою "відділ міністерства внутрішніх справ Росії "Каховський"".

Там шестеро фігурантів зайняли "керівні посади". Інших - призначили в підрозділи "слідства, карного розшуку, кадрового забезпечення та чергової частини".

Колаборанти займаються тортурами та репресіями

Перебуваючи в лавах окупаційного органу, колаборанти беруть участь у масових репресіях проти місцевих жителів, щоб зламати їхній спротив агресору.

Фігуранти під керівництвом ФСБ намагалися розганяти проукраїнські зібрання жителів Каховки. Під час таких "рейдів" росіяни викрадали людей та ув'язнювали їх у російські катівні на лівобережжі Херсонської області.

У катівнях постраждалих піддавали жорстоким тортурам, сподіваючись схилити їх до співпраці з окупантами.

Зрадники охороняли "виборчкоми"

Також зловмисники вдиралися в оселі українських патріотів і під виглядом "обшуків" викрадали приватне майно громадян, зокрема гроші та автомобілі.

Окрім цього колаборантів залучали до охорони "виборчкомів" під час фейкових плебісцитів у тимчасово захопленій частині території регіону.

СБУ та Національна поліція зібрали всі установчі дані на кожного з фігурантів, задокументували їхню злочинну діяльність та встановили основні місця їхнього перебування.

У чому їх підозрюють

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили зловмисникам про підозру за такими статтями кримінального кодексу України:

створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;

колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

катування;

викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів, або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем;

грабіж;

незаконне заволодіння транспортним засобом.

Список колаборантів

Перелік осіб, які отримали підозру:

Денисюк Іван Юрійович - "голова" псевдоустанови;

Овдієнко Євген Володимирович - керівник "відділу дізнання";

Сьомін Володимир Ігорович - "слідчий";

Задорожна Євгенія Олександрівна - "слідчий";

Суслов Михайло Омелянович - голова "відділу дільничних інспекторів";

Повшик Михайло Михайлович - керівник "відділу карного розшуку";

Бугровенко Артем Володимирович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Жакоті Олександр Борисович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Нікулін Володимир Сергійович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Суслов Дмитро Михайлович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Мартинов Олександр Вадимович - "оперуповноважений відділу карного розшуку";

Костерний В'ячеслав Сергійович - керівник "відділу патрульно-постової служби";

Макогоник Олександр Вікторович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Поздняков Олександр Григорович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Стацик Володимир Семенович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Кравченко Олексій Миколайович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Олійник Євген Миколайович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Черемухін Олександр Сергійович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Синько Ілля Олександрович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Біловицький Віктор Вікторович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Литвиненко Артем Сергійович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Хруслов Владислав Леонідович - "інспектор відділу патрульно-постової служби";

Сьоміна Катерина Юріївна - голова "відділу кадрового забезпечення";

Нікуліна Вероніка Ігорівна - "старший інспектор відділу кадрового забезпечення";

Добров Олександр Вікторович - "черговий співробітник чергової частини";

Кравчук Ірина Василівна - "помічниця чергового співробітника чергової частини".

Нещодавні затримання колаборантів

Вчора правоохоронці в Херсоні затримали мережу ворожих інформаторів. Вони готували ракетні удари по підрозділах Сил оборони, тепер їм загрожує тюрма.

Також правоохоронці затримали російську агентку, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.