Поліція показала наслідки російських обстрілів Селидово та Миколаївки в ніч проти 3 квітня
У результаті нічних російських ракетних і бомбових ударів по Селидовому і Миколаївці Донецької області було зафіксовано понад 50 руйнувань і 3 людини отримали поранення. З'явилося відео і фото наслідків обстрілів, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Поранені були у Миколаївці, а в Селидовому обійшлося без постраждалих.
Бомбові удари по Миколаївці
Як уточнили в правоохоронних органах, на житловий сектор Миколаївки війська РФ скинули 4 плануючі авіабомби (УМПБ-Д30СМ). Це сталося вчора близько 21.40.
"Внаслідок атаки травмовано цивільних мешканців: 47-річну жінку й двох чоловіків віком 43 та 57 років. Поранених доставлено до лікарні", - передали в поліції.
У місті були пошкоджені:
- багатоквартирні та приватні будинки,
- готель,
- адміністративна будівля,
- транспортна зупинка,
- автомобілі.
"У перші хвилини після удару допомогу людям надавали поліцейські офіцери Миколаївської громади", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар по Селидовому
По місту Селидове російські окупанти вдарили вночі 5 ракетами "С-300". В результаті ворожого обстрілу у населеному пункті були пошкоджені:
- 20 житлових будинків,
- 7 адмінбудівель,
- 5 приватних гаражів.
"Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Правова кваліфікація - ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - розповіли в поліції.
Евакуація в Донецькій області
Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону, в регіоні триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів, по яких регулярно завдають ударів російські загарбники.
Зокрема, за його словами, у Часовому Ярі досі залишається 775 жителів.
Поранені робітники ТЕС у Миколаївці
Раніше повідомлялося, що в результаті нічного російського обстрілу міста Миколаївка Донецької області, який є містом-супутником Слов'янської ТЕС, поранення отримали три співробітники станції.
Як додали в ОВА, постраждалі були доставлені в лікарню.