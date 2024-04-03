Президент Фінляндії прокоментував можливість відправки військ в Україну

Президент Фінляндії Александер Стубб висловився про можливість відправки військ своєї країни в Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Стубб зазначив, що не бачить причин для відправки фінських військ в Україну.

"Немає жодної причини для Фінляндії відправляти свої війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами. Зокрема, шляхом підписання безпекової угоди і 23 пакетами військової допомоги. Дуже важливо, щоб Європа, США і Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України", – сказав він.

Стубба також спитали про його позицію щодо застосування фінської зброї по території РФ, на що він відповів, що не хотів би вдаватися в деталі.

В цьому контексті він додав, що Фінляндія надає Україні зброю не лише для оборони, але й для перемоги над РФ у війні.

У березні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.