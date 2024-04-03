Папа Римський узяв на молитву вервицю українського військового, який загинув в Авдіївці

Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані помолився за загиблих у Секторі Гази гуманітарних працівників, а також полеглих українських військових. Із собою Папа приніс вервицю солдата на ім'я Олександр, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Associated Press.

Наприкінці загальної аудієнції Франциск показав туристам і паломникам на площі Святого Петра розарій і закамуфльовану книгу Нового Завіту, які мав із собою 23-річний український військовий Олександр, коли його вбили російські війська в Авдіївці.

Демонструючи ці предмети, Папа Римський погортав сторінки книги Олександра і сказав, що у молодика ще було все життя попереду, коли його вбили.

Франциск попросив про хвилину мовчазної молитви, "думаючи про цю дитину та багатьох, подібних до нього, убитих у цьому безумстві війни".

Цю вервицю та книгу передала Папі Римському два тижні тому сестра Люсія Карам, черниця аргентинського походження, що живе в Іспанії. Вона очолила численні гуманітарні місії в Україну, щоб доставити допомогу та вивезти поранених солдатів.

Карам 13 березня писала в соцмережах, що Франциск розчулився під час приватної аудієнції, коли вона подарувала йому розарій Олександра та Новий Завіт. Сестра розповіла, що Франциск поцілував вервицю, яку сам благословив попереднього разу для того, щоб Карам розповсюджувала її в Україні.

Окрім того, під час молитви Франциск знову закликав до негайного припинення вогню в Секторі Гази та звільнення заручників, захоплених ХАМАСом. Молившись за сім’ї загиблих волонтерів World Central Kitchen, він закликав до надання гуманітарної допомоги жителям палестинського анклаву.

Як повiдомлялось, 9 березня Папа Римський Франциск в інтерв'ю закликав до переговорів України з Росією, зазначивши, що "сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор". Пізніше у Ватикані спробували виправдатись за заяву Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "піднімати білий прапор" на знак капітуляції має зло, і для цього його слід спочатку перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи із пропозицією закликати Путіна вивести армію з України. Також заяву Папи розкритикували і в німецькому Бундестазі.

Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук заявив, що хоч Україна поранена, але непокорена і вистоїть у війні.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський, попросивши не займатися віртуальним посередництвом за 2,5 тис. км.