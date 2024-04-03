В Україні найближчим часом перейменують низку міст та сіл: подробиці
В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях України. Серед іншого нові назви отримають Красноград, Сєвєродонецьк і Ватутіне, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява першого заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романа Лозинського.
За його словами, сім міст і 44 села/селища буде перейменовано в рамках процедури деколонізації.
Серед іншого, плануються такі перейменування:
- Першотравенськ (Дніпропетровська область) - Шахтарське;
- Красноград (Харківська область) - Берестин;
- Первомайський (Харківська область) - Златопіль;
- Первомайськ (Луганська область) - Сокологірськ;
- Ватутіне (Черкаська область) - Багачеве;
- Дружба (Сумська область) - Журавське;
- Сєвєродонецьк (Луганська область) - Сіверськодонецьк.
Деколонізація України
У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
Нещодавно профільний комітет Верховної ради затвердив перейменування Броварів, Павлограда і Червонограда.