В Україні найближчим часом перейменують низку міст та сіл: подробиці

В Україні найближчим часом перейменують низку міст і сіл у різних областях України. Серед іншого нові назви отримають Красноград, Сєвєродонецьк і Ватутіне, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява першого заступника голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Романа Лозинського.

За його словами, сім міст і 44 села/селища буде перейменовано в рамках процедури деколонізації.

Серед іншого, плануються такі перейменування:

Першотравенськ (Дніпропетровська область) - Шахтарське;

Красноград (Харківська область) - Берестин;

Первомайський (Харківська область) - Златопіль;

Первомайськ (Луганська область) - Сокологірськ;

Ватутіне (Черкаська область) - Багачеве;

Дружба (Сумська область) - Журавське;

Сєвєродонецьк (Луганська область) - Сіверськодонецьк.

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Нещодавно профільний комітет Верховної ради затвердив перейменування Броварів, Павлограда і Червонограда.