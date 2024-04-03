Столтенберг: Затримка допомоги Україні від США має наслідки на полі бою

Зволікання Конгресу Сполучених Штатів Америки у питанні допомоги Україні прямо впливає на ситуацію на полі бою, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить пресконференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

За його словами, щодня зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні "має наслідки на полі бою".

Генсек додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому "з трудом встигає за росіянами".

Як додав Столтенберг, Росія починає "перевершувати Україну", а союзники несуть відповідальність за ухвалення рішень щодо допомоги. Тому США терміново повинні прийняти одне з них.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, Україна вже кілька місяців практично не отримує нового озброєння від США. Це пов'язано з тим, що Конгрес неспроможна виділити для цього фінансування.

Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект, що передбачає близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але документ "застряг" у Палаті представників. Причиною цього є позиція спікера Майка Джонсона.

Республіканець Джонсон хоче, щоб допомогу Україні передавали у кредит, а не на безоплатній основі. Тому він разом із республіканцями готує альтернативний законопроект.

Демократи в обох палатах уже заявили, що вони можуть підтримати таку ініціативу.