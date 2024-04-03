Столтенберг: Дискусії щодо створення нового фонду підтримки України продовжуються

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України тривають і відбуваються спільно з українською стороною, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС країн НАТО, передає кореспондент з Брюсселя.

Столтенберг уточнив, що ідею нового фонду під егідою Альянсу обговорювали із президентом Володимиром Зеленським, а сьогодні – з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Він додав, що фонд є частиною зусиль НАТО з переведення підтримки на довгострокову й більш стабільну основу, і така підтримка охоплює "безпекову допомогу, а також навчання й фінансування".

"Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку. І сьогодні ми не ухвалили фінальне рішення про те, який формат ми утворимо. Але ми погодились розпочати планування", – уточнив генсек НАТО.

Це планування, продовжив Столтенберг, передбачає формулювання військовим керівництвом планів і пропозицій, на основі яких будуть розроблені остаточні рішення.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Як стало відомо "ЄвроПравді", дискусії щодо створення нового багаторічного фонду підтримки України в межах Північноатлантичного альянсу, як очікується, триватимуть до саміту НАТО, що має пройти в липні.