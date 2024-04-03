Міністри оборони Франції та Росії вперше за півтора роки провели розмову

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню сьогодні, 3 квітня, провів телефонну розмову з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Ця бесіда між очільниками відомств стала першою з жовтня 2022 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Le Monde.

Французький міністр знову засудив нещодавній теракт у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол" (Crocus City Hall), який скоїли ісламські бойовики.

Він підтвердив, що Париж немає жодної інформації щодо нібито зв'язку цого нападу у РФ з Україною, про що продовжує стверджувати Москва. Відтак Лекорню закликав Кремль припинити такі спроби перекласти відповідальність на Київ.

"(Після) нападу під Москвою 22 березня, скоєного "Ісламською державою", міністр нагадав про наше рішуче засудження та солідарність Франції з жертвами та їхніми родинами. Він підтвердив, що у Франції немає інформації, щоб встановити зв'язок між цією атакою та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку експлуатацію" - йдеться в прес-релізі французького міністерства.

Крім того, Лекорню також беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

Він нагадав, що Франція продовжуватиме надавати українській стороні підтримку у відсічі широкомасштабній агресії з боку РФ "настільки довго та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно у її боротьбі за свободу та суверенітет, щоб принести мир та безпеку на європейський континент".

Теракт у Підмосков'ї

Нагадаємо, ввечері 22 березня у російському місті Красногорськ неподалік Москви кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, внаслідок атаки загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили цю інформацію та заперечили причетність до подій України.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць.

Крім того, стало відомо, що Іран також попереджав Кремль про небезпеку атаки ісламістів.

7 березня посольство США у Росії опублікувало попередження про те, що в Москві "екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти" в найближчі 48 годин. Путін заявив, що це "нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати суспільство".

Разом з тим директор ФСБ Олександр Бортніков сказав, що США передали їм інформацію "загального характеру".

Додамо, у Держдепі США вважають, що РФ намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.