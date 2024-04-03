Зеленський провів розмову з новим прем'єром Португалії: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 квітня, провів телефонну розмову з новопризначеним прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Зокрема, обговорили підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram глави держави.

Зеленський привітав Монтенегру зі вступом на посаду прем'єра. Президент також подякував за його особисту принципову позицію щодо підтримки України та побажав плідної роботи задля процвітання Португалії.

"Обговорили перебіг виконання попередніх оборонних домовленостей між нашими країнами та доручили командам розпочати роботу над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7. Скоординували майбутні спільні контакти", - написав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

На Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які вже підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

Британія;

Канада;

Німеччина;

Франція;

Данія;

Італія;

Фінляндія.

Інші країни-партнери також ведуть переговори з Україною щодо укладення угоди.