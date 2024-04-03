У роботі WhatsApp стався збій. Проблеми також у Facebook та Instagram
У роботі месенджера WhatsApp сьогодні, 3 квітня, увечері спостерігаються проблеми, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє DownDetector.
Користувачі скаржаться на проблеми із завантаженням додатка. Такий збій у роботі програми спостерігається у користувачів з різних країн, зокрема в Україні.
Однак наразі причини проблеми невідомі.
Також спостерігаються труднощі у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram.
Попередній збій у Facebook та Instagram
Нагадаємо, масштабний збій у роботі Facebook та Instagram стався 5 березня. Також не працював Messenger. Користувачі скаржилися на проблеми зі входом в соцмережі.
За даними сервісу Downdetector, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти та оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з веб-версіями.
Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
Як тоді повідомили в компанії Meta збій роботи соціальних мереж стався через технічну проблему.