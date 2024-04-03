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Російська армія завдала удару по Мерефі на Харківщині: поранена жінка

Російська армія завдала удару по Мерефі на Харківщині: поранена жінка
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія близько 18:20 3 квітня завдала удару по Мерефі Харківської області, поранена 55-річна жінка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.

За даними прокуратури пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа. 55-річна жінка отримала поранення.

"У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК".

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