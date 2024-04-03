Російська армія завдала удару по Мерефі на Харківщині: поранена жінка
Російська армія близько 18:20 3 квітня завдала удару по Мерефі Харківської області, поранена 55-річна жінка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура.
За даними прокуратури пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства. Сталась пожежа. 55-річна жінка отримала поранення.
"У будинках вибито вікна, пошкоджено дахи. За попередніми даними, атака була здійснена протикорабельною ракетою Х-59МК".