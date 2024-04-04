"Укренерго" зможе отримувати компенсацію за транзит електроенергії

З 1 липня "Укренерго" зможе отримувати компенсацію витрат, що виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об’єднаних в ENTSO-E.﻿ Про це повідомили у Національній енергетичній компанії "Укренерго", пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Раніше такі витрати "Укренерго" покривалися українськими учасниками ринку електроенергії, які оскаржували це зобов’язання в судах. Тепер вони будуть позбавлені цього фінансового навантаження.

Щоб отримати компенсації за європейськими стандартами, "Укренерго" приєдналася до ІТС-механізму. Це багатосторонній договір між операторами енергосистем ENTSO-E, який передбачає компенсацію витрат при транзиті електроенергії міждержавними інтерконекторами в європейській енергосистемі. Можливість стати стороною цього договору "Укренерго" отримала після набуття повноправного членства з ENTSO-E.

Розмір компенсації безпосередньо залежить від обсягу річних міжнародних перетоків електроенергії у магістральних мережах. Чим більший обсяг транзитної електроенергії, тим більшим буде обсяг компенсації за інфраструктурні витрати та технологічні втрати в мережі. Отримані кошти можна направити на розвиток енергетичної інфраструктури. Крім того, компанія також буде сплачувати свою частку за транзит української електроенергії мережами країн-сусідів.