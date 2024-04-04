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Армія РФ збільшує кількість та масштаби механізованих штурмів – ISW

Армія РФ збільшує кількість та масштаби механізованих штурмів – ISW
Фото: wikimedia.org

За спостереженнями фахівців Інституту вивчення війни (ISW), росіяни нарощують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на деяких ділянках фронту в Україні.﻿﻿ Такі дані надав ISW, повідомляє Українська правда.

Аналітики вказують на те, що за останні два тижні російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту, що свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.

Фахівці додають: окупанти можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.

Інтенсифікація російських механізованих штурмів відбувається, як правило, одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.

У зв’язку з цим експерти припускають, що війська РФ можуть посилювати удари з метою подальшого тиску на українське командування для розгортання систем протиповітряної оборони за межами фронту, аби безпечніше для себе посилювати авіаційні операції з метою підтримки наземних операцій.

Українські джерела продовжують наголошувати на тому, що фрагментарне і запізніле надходження нових західних систем в Україну дозволить російським військам адаптуватися до них і згладжувати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.

Відтак, видання Politico повідомило 3 квітня, що високопоставлені українські офіцери заявили, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.

Ключові висновки ISW за 3 квітня:

  • Російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту протягом останніх двох тижнів, що свідчить про помітне загальне зростання кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.
  • Російські війська, можливо, збільшують загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.
  • Українські джерела продовжують наголошувати на тому, що фрагментарне і запізніле прибуття нових західних систем в Україну дозволить російським військам адаптуватися і нівелювати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що напад на "Крокус Сіті Холл" 22 березня спричинив значне збільшення кількості кандидатів на контрактну службу на тлі повідомлень про зусилля Росії щодо нарощування війська.
  • Глава Республіки Татарстан Рустам Мінніханов попередив, що російські компанії та місцева влада повинні захищатися від ударів українських безпілотників і не покладатися на російську протиповітряну оборону після того, як 2 квітня Україна завдала ударів по російському військовому виробництву і нафтопереробній інфраструктурі в Татарстані.
  • Підтримуваний Росією колишній український політик-сепаратист Олег Царьов поскаржився 3 квітня, що жодна з нинішніх російських політичних партій не представляє політичні інтереси російських ультранаціоналістів, вказавши на можливе джерело невдоволення між проросійською ультранаціоналістичною спільнотою і Кремлем.
  • Україна та Фінляндія підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута і Донецька, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
  • Російська влада продовжує розширювати соціальні пільги для російських військовослужбовців.

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