Армія РФ збільшує кількість та масштаби механізованих штурмів – ISW
За спостереженнями фахівців Інституту вивчення війни (ISW), росіяни нарощують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на деяких ділянках фронту в Україні. Такі дані надав ISW, повідомляє Українська правда.
Аналітики вказують на те, що за останні два тижні російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту, що свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.
Фахівці додають: окупанти можуть збільшити загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.
Інтенсифікація російських механізованих штурмів відбувається, як правило, одночасно з посиленням ракетних ударів і ударів безпілотників по українських енергетичних об'єктах.
У зв’язку з цим експерти припускають, що війська РФ можуть посилювати удари з метою подальшого тиску на українське командування для розгортання систем протиповітряної оборони за межами фронту, аби безпечніше для себе посилювати авіаційні операції з метою підтримки наземних операцій.
Українські джерела продовжують наголошувати на тому, що фрагментарне і запізніле надходження нових західних систем в Україну дозволить російським військам адаптуватися до них і згладжувати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.
Відтак, видання Politico повідомило 3 квітня, що високопоставлені українські офіцери заявили, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.
Ключові висновки ISW за 3 квітня:
- Російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту протягом останніх двох тижнів, що свідчить про помітне загальне зростання кількості російських механізованих штурмів на всьому театрі бойових дій.
- Російські війська, можливо, збільшують загальний темп своїх наступальних операцій в Україні.
- Українські джерела продовжують наголошувати на тому, що фрагментарне і запізніле прибуття нових західних систем в Україну дозволить російським військам адаптуватися і нівелювати ймовірні оперативні переваги, які ці системи могли б надати українським військам в іншому випадку.
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