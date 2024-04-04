Курс валют НБУ на 4 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 3 квітня впав на 13 коп. до 39.1953 за 1 долар.
Євро подешевшав на 1 коп. до 42.2643 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 49.2959 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.1619 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.8369 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.195 300
|EUR
|Євро
|42.264 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.295 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.161 900
|PLN
|Польський злотий
|9.836 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.