Курс валют НБУ на 4 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 квітня впав на 13 коп. до 39.1953 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 42.2643 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 49.2959 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.1619 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8369 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.195 300 EUR Євро 42.264 300 GBP Фунт стерлінгів 49.295 900 CHF Швейцарський франк 43.161 900 PLN Польський злотий 9.836 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.