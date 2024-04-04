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Курс валют НБУ на 4 квітня

Курс валют НБУ на 4 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 4 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 3 квітня впав на 13 коп. до 39.1953 за 1 долар.

Євро подешевшав на 1 коп. до 42.2643 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 15 коп. до 49.2959 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.1619 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.8369 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.195 300 --0.1283
EUR Євро 42.264 300 --0.0125
GBP Фунт стерлінгів 49.295 900 --0.1476
CHF Швейцарський франк 43.161 900 --0.1508
PLN Польський злотий 9.836 900 --0.0021

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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