Німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати окупований Маріуполь - ЗМІ

Німецькі компанії беруть опосередковану участь у відновленні зруйнованого росіянами Маріуполя. Про це пише Tagesschau, повідомляє Новое время.

У розслідуванні наголошується на участі дочірньої компанії Knauf, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, у постачанні будівельних матеріалів на замовлення Міноборони Росії для проєкту в Маріуполі.

Також згадується участь фірми WKB Systems з Мюнстерланда, Північний Рейн-Вестфалія, у виробництві обладнання для будівництва ніздрюватого бетону, який також використовують у процесі відновлення Маріуполя.

Зазначається, що WKB Systems має бізнес-зв'язки з російським бізнесменом Віктором Бударіним, однак жодна з цих компаній не перебуває під санкціями. Наразі російські ЗМІ активно висвітлюють процес відновлення та будівництва в Маріуполі після руйнувань внаслідок російської агресії.