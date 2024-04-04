РФ за добу втратила в Україні майже 700 військових та 29 артсистем – Генштаб

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 670 військових, 29 артсистем, 21 безпілотник, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали: