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РФ за добу втратила в Україні майже 700 військових та 29 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила в Україні майже 700 військових та 29 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 670 військових, 29 артсистем, 21 безпілотник, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 445 040 (+670) осіб,
  • танків ‒ 7 018 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 386 (+18) од,
  • артилерійських систем – 11171 (+29) од,
  • РСЗВ – 1 026 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 746 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 861 (+48) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1845 (+7).

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