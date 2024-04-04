В нанесенні ударів по об'єктах на території РФ брали участь росіяни – ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України стверджують, що завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) допомагали росіяни. Про це виданню The Guardian розповів представник відомства Вадим Скибицький, повідомляє Радіо Свобода.

«Деякі були росіянами українського походження, інші були неідеологічними росіянами, завербованими в обмін на плату» , – передає британське видання слова Скибицького.

Представник ГУР також заявив, що число потенційних кандидатів для диверсій на території РФ було настільки великим, що відомство могло обирати виконавців.

При цьому Скибицький зазначив, що зараз Україна не може здобути перемогу на полі бою через низку факторів, включно з браком боєприпасів. Через це, вважає він, у Києва «немає іншого вибору», окрім як завдавати ударів по цілях на території РФ, у тому числі по військовій інфраструктурі, центрах управління, а також підприємствах, які виробляють зброю.

Україна впродовж останніх місяців активізувала атаки безпілотників по території РФ, унаслідок чого з ладу виведена значна частина нафтопереробної галузі Росії, що вже позначилося на цінах на бензин та інші види пального. Також обʼєктами нападів були підприємства оборонно-промислового комплексу.

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