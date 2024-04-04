Салліван відклав закордонний візит через травму – Білий дім

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відклав заплановану поїздку до Саудівської Аравії через травму ребра. Про це під час телефонного брифінгу заявив координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

За словами представника Білого дому, цього тижня Салліван планував відвідати Близький Схід, але поїздку відклали, оскільки він одужує від отриманої тріщини ребра, що "трохи вплинуло на його здатність подорожувати".

"Причиною травми був незначний нещасний випадок. Це не було спричинено кимось та не було наслідком підлого вчинку чи чогось подібного" , – зазначив Кірбі.

Він додав, що Салліван планує якнайшвидше повернутися до свого графіку.

Радник президента США з питань національної безпеки планував цього тижня поїхати до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом, щоб обговорити зокрема нормалізацію відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Ці зусилля з нормалізації відносин призупинили на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС після нападу терористичного угруповання в жовтні минулого року.