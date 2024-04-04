У Росії заявили про атаку безпілотників на дві області

Міністерство оборони країни-агресора Росії стверджує, що в ніч 4 квітня ППО нібито збило п'ятьох безпілотників. Про це йдеться у пресрелізі відомства, повідомляє Новое время.

Російське міністерство переконує, що збито три дрони в Бєлгородській області та ще два — у Тульській. В атаці традиційно звинувачують Україну. Про постраждалих і пошкодження не повідомляють.

Зі свого боку губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що ввечері 3 квітня регіон зазнав кількох атак БПЛА, але постраждалих, за його даними, немає.