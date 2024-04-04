Такер Карлсон поскаржився на Зеленського за "ігнорування" його запрошення на інтерв'ю

Американський телеведучий Такер Карлсон заявив, що Президент України Володимир Зеленський відхилив кілька запрошень на інтерв'ю, повідомляє Новое время.

У відеоролику на сайті X під час розмови з конгресумен Марджорі Тейлор Грін Карлсон сказав, що запросив спікера Палати представників Майка Джонсона пояснити, чому він хоче, щоб Конгрес «фінансував приречену війну».

«Звичайно, він не відповів… Ми також неодноразово зверталися до Зеленського з проханням дати інтерв'ю, щоб пояснити свою позицію. Зрозуміло, він проігнорував і це» , - сказав Карлсон.

9 лютого Карлсон опублікував інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним. Воно тривало понад дві години.

У ньому як обґрунтування свого нападу Путін наводив «копії листів Богдана Хмельницького» російському цареві та звинувачував Україну у відмові від переговорів.

В адміністрації президента США заявили, що інтерв'ю американського медійника Карлсона з Путіним є "просто непотрібним".

Карлсон пішов із телеканалу Fox News у квітні 2023 року, після чого запустив у соцмережі X своє шоу.

Він неодноразово поширював фейки та російську пропаганду про Україну та розв'язану проти неї повномасштабну війну. Наприклад, Карлсон звинувачував Україну у підриві Каховської ГЕС.

Карлсон також у ефірах кремлівських пропагандистських каналів. Детектор медіа називав його "американським Соловйовим".