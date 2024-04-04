В Італії парламент не зміг оголосити недовіру проросійському віцепрем’єру

У парламенті Італії провалилась спроба оголосити вотум недовіри віцепрем’єр-міністру, лідеру ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні, повідомляє Європейська правда.

Сальвіні витримав вотум недовіри у нижній палаті депутатів 211 голосами проти 129. Опозиція звинуватила його партію "Ліга" у тому, що вона досі офіційно не розірвала зв’язки з "Единой Россией".

Ліві та центристські опозиційні партії неодноразово закликали віцепрем'єра надати докази того, що його політсила розірвала угоду після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Вотум недовіри розглядався як значною мірою символічний крок, адже коаліційний уряд прем'єрки Джорджії Мелоні контролює обидві палати парламенту.

Пропозицію про вотум недовіри Сальвіні внесла центристська опозиційна партія Azione ексміністра промисловості Карло Календи. Її також підтримали лівий "Рух 5 зірок", лівоцентристська Демократична партія та дрібніші опозиційні сили.

Італійському віцепрем’єру також закидають відмову звинувачувати Владіміра Путіна у смерті російського опозиціонера Алексєя Навального в колонії.

Крім того, Сальвіні заявляв, що російський народ мав рацію, "переобравши" Владіміра Путіна на посаді президента Росії.