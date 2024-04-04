РФ обстріляла Дніпропетровщину, пошкоджено будинок культури та гімназію

У ніч проти четверга, 4 квітня, російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.

Внаслідок удару є влучення в Нікополі, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

За словами Лисака, росіяни застосували для удару дрони-камікадзе та важку артилерію. Усього було півдесятка атак. Пошкоджено будинок культури, гімназію, приватний будинок.

Загиблих та постраждалих внаслідок удару немає.