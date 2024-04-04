Конгресвумен і уродженка України Спартц проти законопроєкту про допомогу Києву

Уродженка України, конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що не голосуватиме за запропонований пакет допомоги Києву у розмірі 60 мільярдів доларів. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

Республіканка з Індіани, яка є однією з найяскравіших особистостей у Палаті представників, заявила, що не підтримує нещодавно ухвалений Сенатом пакет, який включає 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю та Тайваню.

Очікується, що додаткові кошти для України в тій чи іншій формі будуть проголосовані в Палаті представників цієї весни.

Опозиція Спартц до двопартійного законопроєкту є яскравим прикладом розбіжностей серед республіканців у Конгресі щодо подальшої допомоги Києву на тлі опозиції з боку багатьох виборців Республіканської партії. У низці інтерв'ю Спартц заявила, що хоче від президента Байдена більш чіткої стратегії щодо участі США у війні і більш пильного контролю за тим, як витрачається допомога. Вона також хоче, щоб будь-яка допомога, яка надсилається Україні, пропонувалася у вигляді кредиту, і щоб адміністрація приділяла більше уваги питанням, які знаходяться ближче до дому.

"Я розумію важливість цієї битви і наслідки, якщо Росія переможе, але я також не дуже наївна. Якщо у нас не буде належного нагляду, ми не досягнемо наших цілей" , – сказала вона.

За її словами, виборці в передмісті Індіанаполіса, де проживає Спартц, виступають проти допомоги Україні з тих же причин, що і в загальнонаціональному масштабі, віддзеркалюючи тиск на чинних республіканців.

Спартц була однією із перших, хто почав активно виступати на підтримку України.

Сьогодні Спартц каже, що вона значною мірою відійшла від того, щоб зосереджуватися на Україні.

Виступаючи проти нинішньої пропозиції, Спартц сказала, що може підтримати пакет, який включатиме гроші на озброєння, додатковий нагляд і жорсткіші правила безпеки на кордонах США.

Посадовці Білого дому кілька разів проводили брифінги для Спарц, зокрема, в грудні, де вона та її колеги-республіканці мали змогу запитати вищих керівників адміністрації про те, що їх турбує. Вони заявили, що підтримка Байденом допомоги Україні має двопартійне схвалення і що американські посадовці продовжують стежити за наглядом за наданням допомоги.

Демократи заявили, що спочатку сподівалися, що Спартц зможе відігравати більш активну роль у спробах зміцнити підтримку республіканців у питанні допомоги Україні. Військові яструби вважають ці гроші добре витраченою інвестицією, порівняно з грошима і реакцією, яка була б потрібна від США в разі ескалації конфлікту.

"Було відчуття, що вона буде однією з республіканців, які дійсно готові піти на все, щоб допомогти Україні. На жаль, ми не бачили, щоб вона використовувала свої особисті знання про країну та її політику для ефективного згуртування республіканців" , – сказала Сара Джейкобс (член Конгресу США, Каліфорнія), яка відвідала Україну разом зі Спартц за кілька тижнів до вторгнення Росії.

Вплив Спартц також обмежений відсутністю близьких союзників у Конгресі та її непередбачуваною поведінкою. Один колега-республіканець сказав, що її аргументи під час конференцій Республіканської партії буває настільки складно зрозуміти, що люди часто виходять, коли вона починає говорити.

У лютому 2023 року Спартц оголосила, що планує піти з Конгресу, заявивши, що хоче проводити більше часу зі своїми двома доньками. Але через рік вона змінила своє рішення, частково тому, що не вважає, що жоден з кандидатів-республіканців, які боротимуться за її місце, не впорається з цим завданням.