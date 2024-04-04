У ВМС розповіли, як росіяни захищають свої кораблі в Новоросійську

Країна-агресор Росія ховає свої кораблі від українських атак у бухті Новоросійська на півдні РФ, вхід до якої захищений затопленими баржами, розповів представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«Зараз вони фактично закрилися в пункті базування Новоросійська, закрили вхід до гавані, поставили загородження і просто сидять на базі» , — сказав речник.

За його словами, захист кораблів за допомогою затоплених барж використовується Росією вже близько 10 років, у втому числі - під час окупації Криму. Також затоплені баржі, на які вішають бонові загородження, використовують для так званого захисту Кримського мосту від українських дронів, каже Плетенчук.

Він додав, що наразі в акваторії Чорного та Азовського моря відсутні російські кораблі - носії ракет. У Середземному морі, за даними ВМС, знаходяться три ворожі кораблі, носіїв крилатих ракет Калібр немає.