Стефанчук: заяви Безуглої на вихід із фракції в апараті ВР немає
Заяви народного депутата Мар'яни Безуглої на вихід із фракції Слуга народу в апараті Верховної Ради немає. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.
«Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар’яни Володимирівни Безуглої про вихід із фракції (Слуга народу — ред.) в апараті Верховної Ради не існує», — сказав він.
Народний депутат Мар'яна Безугла заявляла, що подала заяву на вихід із фракції Слуга народу, проте її нібито не ухвалили через неправильне оформлення.