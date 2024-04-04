Стефанчук: заяви Безуглої на вихід із фракції в апараті ВР немає

Заяви народного депутата Мар'яни Безуглої на вихід із фракції Слуга народу в апараті Верховної Ради немає. На цьому наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

«Наскільки я поінформований, станом на зараз заяви Мар’яни Володимирівни Безуглої про вихід із фракції (Слуга народу — ред.) в апараті Верховної Ради не існує» , — сказав він.

Народний депутат Мар'яна Безугла заявляла, що подала заяву на вихід із фракції Слуга народу, проте її нібито не ухвалили через неправильне оформлення.