Місцева влада заборгувала "Укрзалізниці" майже 290 млн грн за приміські перевезення

Сума заборгованості місцевих органів влади перед АТ “Укрзалізниця” за перевезення пасажирів у приміському сполученні в 2023 році сягнула 287,89 млн грн, що становило 48,71% від загальної суми річної заборгованості. Про це заявив директор філії “Приміська пасажирська компанія” АТ “Укрзалізниця” Олександр Болдов, повідомляє Rail.insider.

"Тобто ми не отримали кошти, які б могли витратити на ремонт і модернізацію рухомого складу, на безбар’єрні платформи, на додатковий комфорт всередині поїздів тощо. Але якщо подивитися статистику по роках в динаміці, то відсоток відшкодування зростає. Місцеві органи влади йдуть назустріч, але не всі. І серед лідерів за боргами, на жаль, великі міста" , – відзначив він.

Утім директор "Приміської пасажирської компанії" заявив, що навіть якщо компенсація від місцевих органів влади перед АТ “Укрзалізниця” за перевезення пасажирів у приміському сполученні складе 100%, це не розв’яже проблему збитковості приміських перевезень.

Загалом у 2023 році збитки від приміських пасажирських перевезень становили приблизно 7,6 млрд грн.