Голова МЗС Чехії висловився проти заморожування війни в Україні

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський визнав, що ані НАТО, ані Євросоюз не мають стратегії щодо Росії, зокрема про завершення війни в Україні, водночас виступивши проти заморожування військових дій.﻿ Про це чеський політик сказав під час інтерв’ю DW, повідомляє Укрінформ.

«Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати і те, як має закінчитися війна в Україні» , – сказав Ліпавський.

Очільник зовнішньополітичного відомства Чехії зазначив, що за відсутності такої стратегії західні партнери мають дотримуватись існуючих принципів, а саме принципів суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також Будапештського меморандуму.

Ліпавський окремо виділив принцип, відповідно до якого держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир з Росією.

«Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав’язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі у цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі» , – вважає міністр.

Водночас у відповідь на запитання щодо можливого заморожування війни в Україні Ліпавський відповів, що не схвалює такі пропозиції.

«Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна – це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті» , – заявив глава чеського МЗС.

Згадавши про дії Росії у Криму, Грузії та Придністров’ї, політик вказав, що російська пропаганда вже націлилась на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію.