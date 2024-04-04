На ЗАЕС відключилася зовнішня лінія: станція на межі блекауту

Сьогодні внаслідок російських обстрілів відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми задля забезпечення власних потреб. Через це станція перебуває на межі блекауту.

Про це повідомили﻿ в "Енергоатомі".

У компанії зазначають, що наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", роботу якої нещодавно відновили українські енергетики.

"Це вчергове загрожує настанням аварійної ситуації на тимчасово окупованій ЗАЕС, адже в разі відключення цієї - останньої - лінії звʼязку з вітчизняною енергомережею станція опиниться на межі чергового блекауту, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції" , – йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" вкотре закликали Росію вивести свої війська із ЗАЕС та передати станцію під контроль України.