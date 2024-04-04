ГУР вважає відповідальним за все, що відбувається в РФ, режим Путіна

Режим російського «президента» Володимира Путіна відповідальний за те, що відбувається на території РФ. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю «Голосу Америки», повідомляє Дзеркало тижня.

«Танки, які стріляють по наших містах, самі по собі не їздять — їх заправляють паливом. І це «паливо смерті» допомагає Путіну нищити нашу цивільну інфраструктуру, наші міста і села» , – процитували відповідь Юсова у ГУР МОУ.

Представник розвідки нагадав, що саме Росія почала геноцидну війну проти України. І зараз Москва продовжує запускати ракети по українських містах.

«Вже тисячі ракет випущені по українських об'єктах, в тому числі по паливно-енергетичному комплексу, енергетичних об'єктах, українських НПЗ, останнім часом — об'єктах газової сфери. І два роки — це той постійний терор, який здійснює Путін проти України. Було б дуже дивно, якби ця війна велася тільки на території України», – додав Юсов.

Він підкреслив, що війну на територію РФ привів сам господар Кремля та його прибічники.

«Офіційна Україна не коментувала і не підтверджувала власне події на території самої РФ. За те, що відбувається на території Росії, відповідає режим Путіна», – наголосив Юсов.