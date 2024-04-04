Латвія передасть Україні безпілотники та виділить 10 млн євро на снаряди

Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші дрони в межах "коаліції дронів" та зробить свій фінансовий внесок у чеську ініціативу, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України. Про це на спільній пресконференції з прем'єром України Денисом Шмигалем у Ризі заявила його латвійська колега Евіка Сіліня, повідомляє Європейська правда.

"Зовсім скоро ми плануємо надішлемо перші дрони загальною вартістю на 1 млн євро. Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають всім вимогам" , – зазначила Сіліня.

За її словами, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

"Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, амуніція та озброєння, які є у нас" , – повідомила вона.

Раніше повідомляли, що Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов'язуючись надавати військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і впродовж наступних двох років.