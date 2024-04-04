РФ обстріляла Сумщину та Чернігівщину, є загибла та поранені

Російська армія за добу здійснила 10 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської та Чернігівської областей із різних видів озброєння. Про це йдеться в повідомленні﻿ Оперативного командування "Північ".

За словами військових, російські терористи обстріляли село Блешня Чернігівської області з мінометів. Окупанти атакували некерованими авіаційними ракетами з гелікоптера Волфине та обстріляли з артилерії Хмелівку Сумського району.

Армія РФ завдала ракетного удару та скинула керовані авіаційні бомби на село Самотоївка. Унаслідок атаки одна людина загинула та ще двоє місцевих жителів дістали поранення. У населеному пункті пошкоджено вісім об’єктів цивільної інфраструктури, багатоквартирний будинок та 20 приватних будинків.

Російські війська обстріляли з гелікоптера, мінометів та СПГ Попівку та атакували дроном-камікадзе Їздецьке Охтирського району.