ВРП усунула Князєва від правосуддя до набрання чинності вироком суду

Вища рада правосуддя новим рішенням від 4 квітня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду, колишнього голову ВС Всеволода Князєва до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням. Про це інформувала пресслужба ВРП, повідомляє Дзеркало тижня.

У лютому ВРП відсторонила Князєва від правосуддя до 6 квітня у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Нове рішення прийняли після клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

«Клопотання містить обґрунтування, які вказують на те, що здійснення правосуддя суддею може призвести до настання негативних наслідків, а саме: наявні ризики, що підозрюваний може особисто чи опосередковано впливати на свідків або на інших учасників у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином» , - заявили у ВРП.

НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. У цій же справі проходить адвокат-посередник Олег Горецький. Також НАБУ оголосило підозру Жеваго у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду.

Водночас до 6 лютого 2024 року Всеволод Князєв не був відсторонений від правосуддя і після виходу з-під варти під заставу 31 січня фактично був зобов’язаний повернутись до суддівської діяльності.

4 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва.