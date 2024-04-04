У МЗС Естонії закликали союзників надати Україні системи Patriot
Союзники повинні надати Україні швидку військову допомогу, боєприпаси та протиповітряну оборону, зокрема системи Patriot. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час розмови з журналістами на у Брюсселі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
За словами Цахкна, напередодні він мав двосторонню зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж сторони обговорили боєприпаси, довгострокові зобов'язання, а також протиповітряну оборону.
"Ми маємо багато систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, які ми самі не використовуємо, але Україна зазнає інтенсивних атак щодня, 24/7. Тому ми повинні передати ці системи, які не використовуємо, Україні, щоб вона могла захистити своїх людей, цивільну інфраструктуру, а також енергетичну інфраструктуру", - заявив Цакхна.
Міністр зауважив, що є багато питань, які необхідно розв'язати, але "ми надто любимо дискутувати і дискутувати, але ми маємо виконувати”. Він сподівається, що під час засідання 4 квітня, союзники зможуть ухвалити подальші кроки щодо підтримки України.
"Україна по праву належить місце в НАТО, і ми справді підтримуємо це на саміті у Вашингтоні. Ми збираємося (зробити — ред.) наступний крок до членства", - додав він.
Patriot для України
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.
У тому ж числі, 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.