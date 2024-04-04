Польща купила надлишок електроенергії з енергосистеми України – оператор

Польща вчора купила надлишок електроенергії з енергосистеми України, який утворився внаслідок активної роботи "зелених" електростанцій.

Про це повідомили﻿ в компанії-операторі "Укренерго".

Зазначається, що сильний вітер та відсутність майже в усіх областях хмар сприяли активній роботі сонячних та вітрових електростанцій.

"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит "Укренерго", польський оператор енергосистеми PSE, з 10:30 до 16:30 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1500 МВт*год" , – йдеться в повідомленні.

Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми з 10:27 до 14:10 обмежували роботу об’єктів "зеленої" генерації по потужності до 864 МВт в окремі години.

Обмеження споживання електрики застосовані на Харківщині. Також продовжують діяти обмеження для промисловості на Криворіжжі.

Імпорт здійснюється здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 5 042 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 061 МВт. Експорт не планується.