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Посилення контролю за казино: комітет Ради схвалив законопроєкт

Посилення контролю за казино: комітет Ради схвалив законопроєкт
Фото: Pixabay

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.

Про це повідомив﻿ народний депутат України Ярослав Железняк.

За основу проголосував одноголосно весь комітет.

Що пропонують в законопроєкті

  • Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

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