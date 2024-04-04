Посилення контролю за казино: комітет Ради схвалив законопроєкт
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.
Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
За основу проголосував одноголосно весь комітет.
Що пропонують в законопроєкті
- Обмеження реклами азартних ігор (у тому числі недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;
- визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;
- вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
- встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог по бездоганній діловій репутації посадових осіб організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.