Посилення контролю за казино: комітет Ради схвалив законопроєкт

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт №9256д про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.

Про це повідомив﻿ народний депутат України Ярослав Железняк.

За основу проголосував одноголосно весь комітет.

Що пропонують в законопроєкті

