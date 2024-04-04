Польща не планує брати пряму участь у війні в Україні – прем'єр

Польща не планує прямої участі у війні в Україні.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

На конференції в Глівіце Туску поставили запитання про переговори між міністрами закордонних справ країн НАТО, які відбуваються в Брюсселі, зокрема, про можливе створення місії Альянсу в Україні.

"Я не коментуватиму це запитання доти, доки не отримаю повну інформацію про масштаби цих переговорів та їхні результати. На даний момент я можу повторити те, що я також сказав президенту (Франції Еммануелю, - ред.) Макрону, те, що я також представив іншим лідерам, президенту (США Джо, - ред.) Байдену: Польща не передбачає прямої участі у війні на українській землі" , - відповів прем'єр-міністр.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Проте більшість країн не підтримали позиції Макрона. Більше того, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.